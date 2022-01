Freundinnen wollten positiven Covid-Test ergaunern

Ganz schön durchtrieben, wie zwei Freundinnen (18 bzw. 23 Jahre alt) die Gesundheitsbehörden in Tirol austricksen wollten. Die Jüngere kam mit dem Studentenausweis der 23-Jährigen in eine Teststraße nach Wörgl. So wollte sie der Älteren einen positiven Corona-Test verschaffen. Doch der Schwindel flog auf.