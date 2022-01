Gefälschter Covid-Test: Arzt „irrte sich im Datum“

Ein Klagenfurter wurde, wie berichtet, an der Grenze bei Arnoldstein mit einem falsch datierten Antigentest erwischt. Der „Sünder“ ist ein bekannter Advokat, was in Justizkreisen für Verwunderung sorgt. „Ich bin geimpft und sicherlich kein Corona-Leugner!“, versichert der Strafverteidiger im „Krone“-Gespräch. „Mein Bruder ist Arzt und hat mich am Feiertag vorsorglich getestet“, schildert der Jurist.