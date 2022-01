„Platzhirsch“ JKU heißt neue Digital-TU willkommen

„It’s a New Deal. Die Karten werden neu gemischt“ steht als Motto über der neuen Leistungsvereinbarung zwischen Wissenschaftsministerium und JKU-Führung. Darin sind acht leitende Grundsätze, die der Linzer Uni mehr mit als neben der neuen Digital-TU eine rosige Zukunft sichern sollen, wie in der Illustration mit Rektor Meinhard Lukas symbolisiert. Der Regenbogen darin ist nicht zufällig: „Supporting Diversity“ ist Grundsatz Nr. 7, weil die Zahl der potenziellen Studierenden sonst demografisch stagniert: Mehr junge Menschen als bisher sollen für ein Studium gewonnen werden, etwa aus bisher „bildungsferneren Schichten“. Auch der Frauenanteil in akademischen Führungspositionen soll erhöht werden. Ein weiteres Ziel ist es, das internationale Standing der Kepler Uni kontinuierlich auszubauen: „Neben der Stärkung der Spitzenforschung soll eine bessere Positionierung in Rankings ermöglicht werden“, heißt es dazu in der Vereinbarung.