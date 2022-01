Transporter krachte auf B317 in eine Baumgruppe

Ein 28-jähriger Mann aus Rumänien fuhr am Samstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Transporter auf der B317 Friesacher Straße in Richtung Friesach. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, kam im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine dortige Baumgruppe.