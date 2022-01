Liebespaar sorgte mit Heimsieg für Kitsch pur!

Weltcup mit Zukunft

Und die Simonhöhe? Die soll 2024 und 2026 wieder im Weltcup-Kalender stehen – es fehlt nur das offizielle Okay. „Die FIS will uns gar jedes Jahr“, staunt Werner Schöffmann. Finanziell kam das Event mit nicht einmal 100.000 € an öffentlichen Geldern aus.