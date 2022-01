Debüt der Kollegen gibt Bayern-Talent Metu Kraft

Zumindest bei den Junioren kann der Mittelfeldspieler auf Highlights zurückblicken. „Gegen Hertha zogen wir erstmals ins Cup-Halbfinale ein.“ Zudem kam er in der Youth-League gegen Barcelona zu einem Kurzeinsatz.Während sich seine St. Pöltner Ex-Kollegen zur Zeit in Wolfsburg aufs Frühjahr vorbereiten, peilt Metu den nächsten Schritt an. „Ich will 2022 noch mehr Konstanz reinbringen, mein Spiel verfeinern.“ Um auch eines Tages in der Allianz-Arena aufzulaufen ...