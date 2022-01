Pernkopf: „Keine Ersparnisse für atomaren Strom!“

Niederösterreich als Öko-Vorreiter

Der Öko-Politiker wettert deshalb auch unmissverständlich gen Brüssel: „Wir wollen und brauchen keine pseudogrün ummantelten AKWs in Europa, wie Brüssel das gerade durchwinken will. Denn nukleare Energie ist weder sicher noch sauber und schon gar nicht nachhaltig!“ Bekanntlich deckt Niederösterreich seit 2015 den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Quellen und ist damit EU-weit Vorreiter: „Brüssel sollte sich lieber an uns ein Vorbild nehmen, als der Atomkraft so perfide die Türen zu öffnen.“