Diskussion um Noten für die „Daheimgebliebenen“

Aufregung in den Elternverbänden. Aber nicht aufgrund der Quarantäneregelungen oder der PCR-Testungen, sondern wegen der am 17. Jänner startenden Schuleinschreibungen für das nächste Schuljahr: „Bei uns ist ein brennendes Thema aktuell die Notengebung, insbesondere für jene rund 15 Prozent der Schüler, die in der Sicherheitsphase daheim lernen und eine Abschlussklasse besuchen - also etwa vor dem Wechsel von der Volksschule ins Gymnasium oder einer Mittelschule in eine berufsbildende höhere Schule stehen“, weiß Karl Dwulit, Vorsitzender im Landesverband der Wiener Elternvereine.