Ermittlungen: Wer montierte Baumgartners Kamera?

Die Sachverständigen, die die technische Untersuchung durchführen sollen, werden am Donnerstag ernannt. Im Fokus der Ermittlungen steht die Videokamera, die an dem motorisierten Gleitschirm des Österreichers montiert war. Sollten die Speichersysteme des Geräts noch funktionsfähig und lesbar sein, könnten sie entscheidende Hinweise darauf liefern, was sich in den dramatischen Momenten vor dem Unglück ereignet hat.