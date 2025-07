Eisenstadt: Zwei Traumsprints und drei Heimsiege

In Eisenstadt ging es an diesem Abend wirklich Schlag auf Schlag! Unfassbar, wie sich dieses Meeting in den letzten Jahren entwickelt hat. Und Enzo Diessl ist und bleibt der „Mann der Stunde“ in Österreichs Leichtathletik. Nur drei Tage nach der U23-EM in Bergen, wo er Gold gewonnen hatte, fegte er in 13,17 über die Hürden. Damit verbesserte er seine erst heuer aufgestellte persönliche Bestzeit um drei Hundertstel und näherte sich immer weiter dem österreichischen Rekord von Mark McKoy. Dieser hält die Bestmarke jetzt schon seit 1994 mit 13,14. Diessl, der „Wunderknabe“, hat das Zeug, sogar heuer noch diesen Rekord brechen zu können! „Das war einfach ein großartiger, aggressiver Lauf von Enzo“, jubelte auch Training Beate Hochleitner.