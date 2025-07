„The Life of Chuck“: Fesselndes Gedankenspiel

Es ist der charismatische Tom Hiddleston, der diesen enigmatischen Part spielt und der sich gar in einem magisch-rhythmischen Moment zu einer Tanzeinlage in bester Fred-Astaire-Manier hinreißen lässt. Dass das Drehbuch auf einer Kurzgeschichte von Stephen King basiert, will einem bei diesem komplexen Drama, dessen Horroranteile homöopathisch sind, erst gar nicht in den Sinn.