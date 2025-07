Pollensaison im Sommer hält heuer länger an

„Alle mit Pollenallergien auf Unkräuter sollten sich nun auf den Pollenflug einstellen. Der Klimawandel wirkt sich auf den Pollenflug spürbar aus: Das Fenster ohne Pollen in der Luft wird immer kleiner. Beifußpollen ist jetzt schon in der Luft und wird uns bis in den Herbst begleiten“, sagte Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien.