Sicherheitsmängel in Grüner-Pass-App entdeckt

Prüf-Funktion in Quellcode vorgesehen

Die österreichische App basiert auf einer Open-Source-Anwendung, die das Schweizer Bundesamt für Informatik und Telekommunikation entwickelt hat. Daher ist die Prüf-Funktion im verwendeten Quellcode zumindest vorgesehen. Nach den Recherchen der Studierenden der FH Hagenberg ist an dieser Stelle bei der österreichischen App aber nur eine To-do-Liste hinterlegt. So lasse sich relativ leicht ein QR-Code fälschen, der zwar von der App als EU-konform gelesen wird, aber beliebige Informationen enthält.