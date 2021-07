Grüner Pass kostete fast zwei Millionen Euro

E-Card aus Datenschutzgründen nicht integriert

In der Anfrage wollten die NEOS auch wissen, wie es um den Datenschutz beim digitalen Zertifikat steht. Hierbei seien alle Anforderungen umgesetzt worden, so Mückstein. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken sei daher auch die E-Card nicht in den Grünen Pass einbezogen worden. Laut Mückstein soll auch der Quellcode der App offengelegt werden, dies werde derzeit vorbereitet.