Entscheidung bei Mercedes naht: Kommt Verstappen?

Demnach will der Rennstall in Spa-Francorchamps zumindest intern klären, mit welchen beiden Fahrern er in die Saison 2026 geht. Dass Verstappen tatsächlich zu den Silberpfeilen kommt, scheint aktuell jedoch eher unrealistisch. „Die Fahrtrichtung ist so, dass wir mit George und Kimi weitermachen wollen, das ist die absolute Priorität“, sagte Wolff. Die Verträge von George Russell (27) und Kimi Antonelli (18) laufen am Saisonende aus, man sei es dem Duo schuldig, ihnen bald mitzuteilen, wie ihre Zukunft aussieht.