SK Brann Bergen gegen FC Salzburg ab 19 Uhr LIVE

Trainer Thomas Letsch erwartet beim norwegischen Vizemeister „alles andere als einen Selbstläufer“. Es geht um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später in Salzburg. Danach hätten die Bullen noch zwei Runden zu überstehen, um zum siebenten Mal in Folge in der Königsklasse vertreten zu sein.