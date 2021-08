Student ließ sich Grünen Pass auf Arm tätowieren

Andreas Aktion sorgte in den sozialen Netzwerken für eine Lawine an Kommentaren. Diese reichen von Skepsis, da der Grüne Pass ja nur eine Gültigkeit von neun Monaten habe - „Und was danach?“ - bis hin zu Verständnis: „In 50 Jahren wird der Junge eine Geschichte zu erzählen haben.“ Mit dem Tattoo hat sich der junge Mann jedenfalls eine bleibende Erinnerung an die Pandemie geschaffen.