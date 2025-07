Nach Waffenruhe mysteriöse Explosionen im Iran

Einige der Explosionen ereigneten sich in Industriegebieten. Am Sonntag kamen etwa bei einem Vorfall in der größten Ölraffinerie in Abadan im Südwesten des Irans mehrere Arbeiter ums Leben. Auch zahlreiche Detonationen in Wohnvierteln – offiziell auf Gaslecks zurückgeführt – sorgen für Verunsicherung. Zu solchen Vorfällen kam es unter anderem in der Pilgerstadt Ghom, einem Militärgebäude in Teheran oder der Großstadt Rasht im Norden des Landes.