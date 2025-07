Gianna Nannini brach sich auf Bühne den Arm

Weitere Termine in Deutschland, großes Finale in Italien

In den kommenden Tagen und Wochen gibt es weitere Auftritte in Deutschland und Liechtenstein. Anschließend geht es in die Schweiz und nach Italien. Das große Finale ist für September geplant – mit zwei Konzerten: am 17. September im Schloss der süditalienischen Stadt Caserta und am 21. September in der bereits ausverkauften Arena von Verona.