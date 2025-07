ATV: Übergehende Teiche und unterwürfige Frauen

Der neue „Code Of Conduct“ mit einer verbesserten Zugangsweise mag durchaus löbliche Ansätze haben, an der grundsätzlichen Frage, ob Formate mit Aussagen wie „die Frau soll nicht nur unterwürfig sein, aber der Mann bin ich“ noch zeitgemäß sind, rütteln sie aber nicht. In der adaptierten Version vom „Geschäft mit der Liebe“ werden die antiquierten und zuweilen unfassbaren Verhaltensweisen der Hauptdarsteller zwar kritischer und noch ironischer betrachtet, doch in Zeiten grassierender Frauenfeindlichkeit von Influencern auf Social-Media-Portalen kann man die von Produzent Andreas Mannsberger in einem „Standard“-Interview aufgeworfene Frage, ob die Zeit für solche Sendungsformate möglicherweise abgelaufen sei, zumindest wieder aufwerfen. Am Ende werden die Quoten zeigen, ob das Trash-Liebkind des Privatsenders weiter floriert.