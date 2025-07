Salzburger jubeln nach „schwerem Fight“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Klub-WM hin und her, du weißt nicht genau, wo du stehst. Brann Bergen war in der ersten Halbzeit extrem giftig, da war eine Stimmung hier im Stadion, das war nicht so einfach. Wir kamen eigentlich super ins Spiel rein, doch dann haben wir uns verunsichern lassen von dem Tor. Wir haben zur Pause dran geglaubt, dass wir das drehen können. 4:1 ist natürlich eine Top-Ausgangsposition, das nehmen wir gerne mit.“