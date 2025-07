„Urlaub extrem“: Familie eingekesselt und erpresst

Sommer, Sonnenschein und Traumhotel – das erhoffte sich Familie B. aus Schwechat in Niederösterreich bei ihrem langersehnten Trip ins ägyptische Hurghada. Nach anfänglicher Tiefenentspannung samt erholsamer Ausflüge zum Schnorcheln und Co. kam aber rasch die Ernüchterung. Bei etwaigen Problemen dürfte es mit der Gastfreundschaft im Land der Pharaonen nämlich nicht ganz so weit her sein!