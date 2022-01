Google geht in Streit auf deutsches Kartellamt zu

Google will mit Zugeständnissen Bedenken des deutschen Bundeskartellamts gegen sein Nachrichtenangebot Google News Showcase ausräumen. „Google hat Maßnahmen zugesichert, mit denen es auf unsere geäußerten Wettbewerbsbedenken bei Google News Showcase reagieren wird“, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Mittwoch. Der Bonner Wettbewerbshüter hört sich nun in der Verlagsbranche um, ob das Google-Angebot ausreicht, den Wettbewerb zu erhalten. „Um sicherzustellen, dass die von Google vorgeschlagenen Maßnahmen wirksam sind, sind wir auf die Einschätzung der betroffenen Marktteilnehmer angewiesen.“