LIVE: Legenden geigen in Hard beim Bandenzauber!

Hackerl – Gurkerl – Tor! Das Ländle ruft und die Altstars lassen sich nicht zweimal bitten! Es ist angerichtet für die zweite Auflage des „Raiffeisen Charity Legendencup“ in der Sporthalle am See in Hard! Bei uns sind sie im Livestream (siehe unten) ab 13.35 Uhr natürlich mit dabei.