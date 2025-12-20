Vorteilswelt
Für den guten Zweck:

LIVE: Legenden geigen in Hard beim Bandenzauber!

Fußball National
20.12.2025 12:46
(Bild: Sportverein Legenden Cup)

Hackerl – Gurkerl – Tor! Das Ländle ruft und die Altstars lassen sich nicht zweimal bitten! Es ist angerichtet für die zweite Auflage des „Raiffeisen Charity Legendencup“ in der Sporthalle am See in Hard! Bei uns sind sie im Livestream (siehe unten) ab 13.35 Uhr natürlich mit dabei.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
Folgen Sie uns auf