Heimliche Hochzeit

Überraschung! Gisele Bündchen hat „Ja“ gesagt

Society International
20.12.2025 12:53
Kampfsporttrainer Joaquim Valente und Topmodel Gisele Bündchen haben geheiratet.
Kampfsporttrainer Joaquim Valente und Topmodel Gisele Bündchen haben geheiratet.(Bild: Krone KREATIV/AFP/Angela WEISS, www.viennareport.at)

Gisele Bündchen hat sich noch einmal getraut! Schon Anfang des Monats sollen das brasilianische Topmodel und Joaquim Valente „Ja“ gesagt haben. Eine Hochzeit macht das Familienglück perfekt, Anfang des Jahres ist ihr gemeinsames Kind zur Welt gekommen.

0 Kommentare

Im kleinen Kreis – nur mit den engsten Freunden und Familie – soll das Paar im eigenen Zuhause den Bund der Ehe eingegangen sein. Valente sei überglücklich, erzählt ein Insider dem US-Portal „Page Six“. „Er ist begeistert, dass sie endlich geheiratet haben, nachdem sie ein gemeinsames Kind bekommen haben“, verrät er. Die Hochzeit soll laut „People“-Magazin am 3. Dezember in Surfside im US-Staat Florida stattgefunden haben.

Das Topmodel strahlte am Donnerstag auf einer Veranstaltung von Vivara in Brasilien am roten Teppich – ihr Ringfinger war auf den Fotos allerdings verdeckt.

Süßer Nachwuchs
Gisele Bündchen und der brasilianische Kampfkunsttrainer sind schon Eltern. Im Februar 2025 hatten sie die Geburt ihres Kindes bekannt gegeben. Bisher bleibt der Name ihres Nachwuchses ein Geheimnis, laut dem „People“-Magazin soll ihr kleiner Sohn aber mit Zweitnamen River heißen.

Gisele Bündchen zeigte ihren Nachwuchs auf Instagram:

Seit 2023 ein Paar
Schon seit 2021 arbeitet das Topmodel mit ihrem jetzigen Ehemann Valente zusammen, damals war Bündchen noch mit Tom Brady verheiratet. Bündchen selbst behauptet aber, ihren damals Noch-Ehemann nicht betrogen zu haben. Im Februar 2024 erzählte ein Insider „Page Six“, dass Bündchen und Valente seit Juni 2023 ein Paar seien. Schon einige Monate zuvor, nämlich im November 2022, waren sie zum ersten Mal gemeinsam in Costa Rica gesehen worden.

„Sie waren zunächst einmal gute Freunde. Sie ist in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend und wollte es geheim halten, während sie sich kennenlernten“, plauderte ein Insider dem „People“-Magazin gegenüber aus dem Nähkästchen, als die Beziehung öffentlich wurde.

Gisele Bündchen war 13 Jahre lang mit dem ehemaligen Football-Spieler Tom Brady verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm: Benjamin (15) und Vivian Lake (12). Im Oktober 2022 reichte das Paar die Scheidung ein, schon wenige Tage später waren sie auch schon geschieden. 

