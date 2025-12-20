Überraschung! Gisele Bündchen hat „Ja“ gesagt

Gisele Bündchen hat sich noch einmal getraut! Schon Anfang des Monats sollen das brasilianische Topmodel und Joaquim Valente „Ja“ gesagt haben. Eine Hochzeit macht das Familienglück perfekt, Anfang des Jahres ist ihr gemeinsames Kind zur Welt gekommen.
Im kleinen Kreis – nur mit den engsten Freunden und Familie – soll das Paar im eigenen Zuhause den Bund der Ehe eingegangen sein. Valente sei überglücklich, erzählt ein Insider dem US-Portal „Page Six“. „Er ist begeistert, dass sie endlich geheiratet haben, nachdem sie ein gemeinsames Kind bekommen haben“, verrät er. Die Hochzeit soll laut „People“-Magazin am 3. Dezember in Surfside im US-Staat Florida stattgefunden haben.
Das Topmodel strahlte am Donnerstag auf einer Veranstaltung von Vivara in Brasilien am roten Teppich – ihr Ringfinger war auf den Fotos allerdings verdeckt.
Süßer Nachwuchs
Gisele Bündchen und der brasilianische Kampfkunsttrainer sind schon Eltern. Im Februar 2025 hatten sie die Geburt ihres Kindes bekannt gegeben. Bisher bleibt der Name ihres Nachwuchses ein Geheimnis, laut dem „People“-Magazin soll ihr kleiner Sohn aber mit Zweitnamen River heißen.
Gisele Bündchen zeigte ihren Nachwuchs auf Instagram:
Seit 2023 ein Paar
Schon seit 2021 arbeitet das Topmodel mit ihrem jetzigen Ehemann Valente zusammen, damals war Bündchen noch mit Tom Brady verheiratet. Bündchen selbst behauptet aber, ihren damals Noch-Ehemann nicht betrogen zu haben. Im Februar 2024 erzählte ein Insider „Page Six“, dass Bündchen und Valente seit Juni 2023 ein Paar seien. Schon einige Monate zuvor, nämlich im November 2022, waren sie zum ersten Mal gemeinsam in Costa Rica gesehen worden.
„Sie waren zunächst einmal gute Freunde. Sie ist in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend und wollte es geheim halten, während sie sich kennenlernten“, plauderte ein Insider dem „People“-Magazin gegenüber aus dem Nähkästchen, als die Beziehung öffentlich wurde.
Gisele Bündchen war 13 Jahre lang mit dem ehemaligen Football-Spieler Tom Brady verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm: Benjamin (15) und Vivian Lake (12). Im Oktober 2022 reichte das Paar die Scheidung ein, schon wenige Tage später waren sie auch schon geschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.