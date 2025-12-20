Überraschung! Gisele Bündchen hat „Ja“ gesagt

Seit 2023 ein Paar

Schon seit 2021 arbeitet das Topmodel mit ihrem jetzigen Ehemann Valente zusammen, damals war Bündchen noch mit Tom Brady verheiratet. Bündchen selbst behauptet aber, ihren damals Noch-Ehemann nicht betrogen zu haben. Im Februar 2024 erzählte ein Insider „Page Six“, dass Bündchen und Valente seit Juni 2023 ein Paar seien. Schon einige Monate zuvor, nämlich im November 2022, waren sie zum ersten Mal gemeinsam in Costa Rica gesehen worden.