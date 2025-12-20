Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Nie gedacht, dass...“

Bester ÖSV-Abfahrer erhielt Extra-Tipps von Mayer

Ski Alpin
20.12.2025 14:00
Andreas Ploier
Andreas Ploier(Bild: Christof Birbaumer)

„Bester Österreicher – also das hätte ich nie geglaubt. Aber mit Platz elf hätte ich auch nicht gehofft, dass ich es bin“, grinste Andreas Ploier nach dem Rennen im ORF-Interview und verriet, dass Matthias Mayer ihm wertvolle Tipps vor der zweiten Abfahrt in Gröden gegeben hatte.

0 Kommentare

„Der Franz Knauß, mein Servicemann hat mir heute ein Gerät angeschnallt, der hat eigentlich selbst alles getan. Und Matthias Mayer war heute auch bei der Besichtigung.“, so der 28-jährige Oberösterreich. „Er hat mich gefragt, ob alles klar ist und gemeint: ‘Es ist so einfach, du musst nur das Gewicht nach vorne geben und die Ski laufen lassen.‘ Auf das hab ich mich dann konzentriert und sag jetzt: Danke Mothl!“

Matthias Mayer
Matthias Mayer(Bild: GEPA pictures)

Denn bislang war Rang 21 in Kvitfell im vergangenen März seine beste Abfahrtsplatzierung – nun hielt er die Österreichs Schmach von Gröden in Grenzen. Und das, obwohl er vor zwei Jahren in Gröden schwer gestürzt ist!

Lesen Sie auch:
Super-G in Gröden
Horrorsturz von Ploier: Diagnose ist da!
15.12.2023


„Habe zwei Jahre nur gekämpft“
Ploier: „Das war damals ein richtig schlechter Zeitpunkt, weil ich noch keinen fixen Startplatz hatte – deshalb hab ich jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich nur um einen Startplatz gekämpft. Dass ich heute in der Abfahrt Elfter werde, freut mich deshalb wirklich sehr.

Porträt von Markus Rattenböck
Markus Rattenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
274.419 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.313 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
132.667 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Ski Alpin
„Nie gedacht, dass...“
Bester ÖSV-Abfahrer erhielt Extra-Tipps von Mayer
Abfahrt in Gröden
ÖSV-Herren gehen bei Schweizer Doppelsieg leer aus
„Ski unterm Arsch ...“
Nach 1375 Tagen! Franz-Comeback endet mit Ausfall
Bei über 110 km/h
US-Boy sorgt für Schrecksekunde auf Kamelbuckel
Steirerin rettet ÖSV
Hütter feiert in Val d‘Isere ersten Saisonsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf