Bester ÖSV-Abfahrer erhielt Extra-Tipps von Mayer

„Bester Österreicher – also das hätte ich nie geglaubt. Aber mit Platz elf hätte ich auch nicht gehofft, dass ich es bin“, grinste Andreas Ploier nach dem Rennen im ORF-Interview und verriet, dass Matthias Mayer ihm wertvolle Tipps vor der zweiten Abfahrt in Gröden gegeben hatte.
„Der Franz Knauß, mein Servicemann hat mir heute ein Gerät angeschnallt, der hat eigentlich selbst alles getan. Und Matthias Mayer war heute auch bei der Besichtigung.“, so der 28-jährige Oberösterreich. „Er hat mich gefragt, ob alles klar ist und gemeint: ‘Es ist so einfach, du musst nur das Gewicht nach vorne geben und die Ski laufen lassen.‘ Auf das hab ich mich dann konzentriert und sag jetzt: Danke Mothl!“
Denn bislang war Rang 21 in Kvitfell im vergangenen März seine beste Abfahrtsplatzierung – nun hielt er die Österreichs Schmach von Gröden in Grenzen. Und das, obwohl er vor zwei Jahren in Gröden schwer gestürzt ist!
„Habe zwei Jahre nur gekämpft“
Ploier: „Das war damals ein richtig schlechter Zeitpunkt, weil ich noch keinen fixen Startplatz hatte – deshalb hab ich jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich nur um einen Startplatz gekämpft. Dass ich heute in der Abfahrt Elfter werde, freut mich deshalb wirklich sehr.
