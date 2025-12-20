Bester ÖSV-Abfahrer erhielt Extra-Tipps von Mayer

„Der Franz Knauß, mein Servicemann hat mir heute ein Gerät angeschnallt, der hat eigentlich selbst alles getan. Und Matthias Mayer war heute auch bei der Besichtigung.“, so der 28-jährige Oberösterreich. „Er hat mich gefragt, ob alles klar ist und gemeint: ‘Es ist so einfach, du musst nur das Gewicht nach vorne geben und die Ski laufen lassen.‘ Auf das hab ich mich dann konzentriert und sag jetzt: Danke Mothl!“