„Sincaraz“: „Da ist ein anderer Zug dahinter“

Seit zwei Jahren stehen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner unangefochten an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Im „Krone“-Jahresrückblick rund um den Tennis-Zirkus sprechen Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportredakteur Philipp Scheichl über die beeindruckende Dominanz der Ausnahmekönner. Außerdem sprechen wir über das Tennis-Jahr aus österreichischer Sicht.