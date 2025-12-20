Nach 1375 Tagen! Franz-Comeback endet mit Ausfall

Was war das für emotionales Comeback von Max Franz, am Samstag in Gröden. Vier Tage vor Weihnachten und drei Jahre nach seinem Horror-Sturz in Copper Mountain ging für den 36-jährigen Kärntner der große Traum von der Rückkehr in den Ski-Weltcup in Erfüllung. Ganz nach Wunsch verlief sein Lauf nach einem Ausfall aber nicht ...
Mit Startnummer 31 ging Franz am Samstag um 12.56 Uhr in die zweite Gröden-Abfahrt. 1375 Tage und mehrere Operationen nach komplizierten Brüchen in beiden Beinen und viele Tausend Stunden voller Qualen sind seit seinem verheerenden Trainingssturz in Copper Mountain vergangen. Franz musste um seine Beine zittern, sogar neu gehen lernen.
Fast logisch, dass in Gröden die Unsicherheit beim WM-Dritten von 2017 zu sehen war. Nach wenigen Toren folgte dann auch der Ausfall. Franz geriet nach einer kleinen Welle in Rücklage, konnte aber einen Sturz vermeiden.
„Mir sind die Ski unterm Arsch rausgefahren“
Franz nach dem Rennen im Gespräch mit dem ORF: „Der Tag war eigentlich super, ich habe mich gefreut, dass ich fahren darf. Es war wie damals vor drei Jahren, mit der ganzen Vorbereitung. Aber dann war diese Unachtsamkeit – mir sind die Ski unterm Arsch rausgefahren. Sehr schade! Da arbeitest du drei Jahre darauf hin und dann ist es kein ganzer Lauf. Ich wäre halt auch gerne die letzten Schritte gegangen. Aber es braucht leider bisschen mehr an Selbstverständlichkeit. Eine Weltcuppiste ist da halt sicher besser als ein Training. Aber cool, dass ich schon so weit bin. Jetzt gehts weiter mit anderen Abfahrten.“ Denn die Super-G wird Franz auslassen. „Nein, ich brauche die Besichtigungen und da tue ich mir in der Abfahrt dann doch leichter.“
