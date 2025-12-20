Nach 1375 Tagen! Franz-Comeback endet mit Ausfall

„Mir sind die Ski unterm Arsch rausgefahren“

Franz nach dem Rennen im Gespräch mit dem ORF: „Der Tag war eigentlich super, ich habe mich gefreut, dass ich fahren darf. Es war wie damals vor drei Jahren, mit der ganzen Vorbereitung. Aber dann war diese Unachtsamkeit – mir sind die Ski unterm Arsch rausgefahren. Sehr schade! Da arbeitest du drei Jahre darauf hin und dann ist es kein ganzer Lauf. Ich wäre halt auch gerne die letzten Schritte gegangen. Aber es braucht leider bisschen mehr an Selbstverständlichkeit. Eine Weltcuppiste ist da halt sicher besser als ein Training. Aber cool, dass ich schon so weit bin. Jetzt gehts weiter mit anderen Abfahrten.“ Denn die Super-G wird Franz auslassen. „Nein, ich brauche die Besichtigungen und da tue ich mir in der Abfahrt dann doch leichter.“