Bettflucht im Vatikan

Papst Leo XIV. lernt nachts Deutsch mit Duolingo

Ausland
20.12.2025 13:53
Papst Leo XIV. ist trotz seines Alters von 70 Jahren neuen Technologien aufgeschlossen.
Papst Leo XIV. ist trotz seines Alters von 70 Jahren neuen Technologien aufgeschlossen.(Bild: EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Wenn Papst Leo XIV. in der Nacht aufwacht und nicht schlafen kann, weiß der Pontifex die Zeit gut zu nutzen. Unter anderem lernt er Deutsch mit dem beliebten Sprachlernportal Duolingo. Er mag aber auch Online-Spiele, wie der Bruder des Geistlichen verriet. 

Der im Mai zum Papst gewählte Robert Prevost, der erste US-Pontifex in der Geschichte der Kirche, spricht neben seiner englischen Muttersprache fließend Italienisch und Französisch. Außerdem hat er Grundkenntnisse in Portugiesisch. Nun will er auch die deutsche Sprache erlernen, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ berichtete. 

John Prevost mit einem Bild seiner Brüder – darunter Papst Leo XIV – in jungen Jahren.
John Prevost mit einem Bild seiner Brüder – darunter Papst Leo XIV – in jungen Jahren.(Bild: APA/Associated Press)

Der Bruder des Papstes, John Prevost, bestätigte gegenüber dem „National Catholic Reporter“, dass der Papst Deutsch lerne. Auch die nächtlichen Lernzeiten des Papstes bestätigte er: „Er steht noch vor sechs Uhr auf. Wenn er mitten in der Nacht aufwacht, spielt er das Online-Wortspiel „Words With Friends“, und ich frage ihn dann: ,Was machst du um drei Uhr morgens?‘ – er sagt nur: ,Ich konnte nicht schlafen‘“.

Papst spielt Online-Wortspiel „Words With Friends“
Der Papst spiele „Words With Friends“ – vor allem mit seinem Bruder John Prevost -, um sich zu entspannen und den Kontakt zur Familie zu halten. Außerdem trage der Papst eine Apple Watch, wie sein Bruder enthüllte.

Pontifex wünscht sich Trainingsraum
Darüber hinaus verriet John Prevost, dass der sportliche Papst plane, in seiner zukünftigen Residenz im Apostolischen Palast einen Trainingsbereich einzurichten, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. „Er wirkt müder als früher, man sieht es ihm an. Er versucht, Ruhe zu bewahren und zu einer angemessenen Zeit schlafen zu gehen. Er spielt Tennis in Castel Gandolfo. Wenn die Renovierung fertig ist, möchte er im Palast eine Trainingsausstattung installieren, um dort Sport zu treiben“, erklärte sein Bruder.

