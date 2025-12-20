Papst Leo XIV. lernt nachts Deutsch mit Duolingo

Pontifex wünscht sich Trainingsraum

Darüber hinaus verriet John Prevost, dass der sportliche Papst plane, in seiner zukünftigen Residenz im Apostolischen Palast einen Trainingsbereich einzurichten, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. „Er wirkt müder als früher, man sieht es ihm an. Er versucht, Ruhe zu bewahren und zu einer angemessenen Zeit schlafen zu gehen. Er spielt Tennis in Castel Gandolfo. Wenn die Renovierung fertig ist, möchte er im Palast eine Trainingsausstattung installieren, um dort Sport zu treiben“, erklärte sein Bruder.