Das Christkind hat heuer wohl Schnee im Gepäck

90 Prozent Schneewahrscheinlichkeit im Süden

Bei minus drei bis plus fünf Grad im Land besteht vor allem in Graz und Klagenfurt eine Chance von 50 bis 60 Prozent auf eine geschlossene Schneedecke, zu 90 Prozent sollte es dort am 24. schneien. In Bregenz und Innsbruck liegt jene Wahrscheinlichkeit bei nur fünf bis zehn Prozent (Schneedecke) und 10 bis 15 Prozent (Schneeflocken), so Meteorologe Michele Salmi. Dass Schnee fällt, ist also nicht unwahrscheinlich, nur im äußersten Westen dürften dieses Mal grüne Weihnachten drohen.