Softwareingenieur spionierte Frauen jahrelang aus

Ein 32-jähriger Softwareingenieur ist in Großbritannien zu einer Haftstrafe von 26 Monaten verurteilt worden, nachdem er mehr als 30 Frauen teils über mehrere Jahre hinweg per Webcam ausspioniert und sich aus der Ferne Zugriff auf ihre Computer und Smartphones verschafft hatte, um an Nacktbilder von ihnen zu gelangen. Die zuständige Richterin sprach von einer „totalen Verletzung“ der Privatsphäre. Das Ausmaß des Schadens sei „unermesslich“.