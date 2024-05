Prohaska: „So macht der VAR einfach keinen Sinn“

Fehlstart in die Königsklasse

Zurück zum Endspiel: Dortmunds Einzug ist sensationell, wenn man sich an den Fehlstart in der Gruppenphase mit nur einem Punkt aus den ersten zwei Spielen erinnert. Das spricht auch für Sabitzer, der bei Leipzig Führungsspieler war, bei den Bayern hat es für ihn nicht so geklappt. In Dortmund ist er hingegen schnell angekommen, dort zum Führungsspieler geworden. Im Nationalteam ist er das schon einige Zeit. Nach den vielen Ausfällen wird uns ein Sabitzer mit Selbstvertrauen bei der EM guttun.