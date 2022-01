Mehr Schwerverkehr im Ländle als vor der Pandemie

Mit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 ist das Verkehrsaufkommen in Vorarlberg signifikant gesunken. Im Vorjahr hat sich dieses Bild allerdings wieder gedreht: So passierten etwa im Schnitt 52.800 Kraftfahrzeuge täglich die Asfinag-Zählstelle auf der A14 bei Hohenems - das sind zwar um immerhin 6900 Kfz weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber um 1600 mehr als 2020. Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt, dass sich Individual- und Schwerverkehr sehr unterschiedlich entwickeln: Während die Zahl der Pkw nur um zwei Prozent zugelegt hat, stieg jene der Lkw um satte sieben Prozent und liegt damit über dem Niveau vor der Pandemie. Ähnlich stellte sich die Lage an allen anderen Autobahn-Zählstellen sowie der Arlbergschnellstraße dar. Festzuhalten bleibt allerdings, dass die privaten Pkw immer noch 92 Prozent des gesamten Verkehrsaufkommens ausmachen. Für VCÖ-Experte Michael Schwendinger ist der Fall klar: „Es braucht verstärkte Maßnahmen, um die Verkehrsbelastung für Anrainer und Umwelt zu reduzieren. Die Klimaziele sind nur mit weniger Verkehr erreichbar.“