Transporteur war illegal auf Autobahn unterwegs

Teure Fuhr

Bei der Kontrollstelle in Kematen am Innbach wurde ein Türke angehalten, der von Deutschland in seine Heimat unterwegs war. Der Transporteur zeigte die Bewilligung vor, aber die Beamten erkannten, dass sie manipuliert war. Der 56-Jährige gestand, einen abgelaufenen Schein mehrmals verwendet zu haben. Jetzt wird´s eine teure Fuhr, denn die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen hat nun Anzeigen wegen mehrere Übertretungen.