Warum Kinder bei Kälte keine Chance haben

Sind es im Sommer vor allem Badeunfälle oder eingesperrte Kinder in einem Auto, sind es im Winter Probleme mit der eisigen Kälte. Besonders Säuglinge können noch nicht durch Zittern Wärme erzeugen. Laut dem Verein „Große schützen Kleine“ verunglücken in Österreich jährlich rund 315.000 Kinder und Jugendliche. Etwa die Hälfte der Unfälle ereignet sich in den eigenen vier Wänden oder im Gartenbereich. Pro Monat sterben ein Kind (bis 14 Jahre) und zwei Jugendliche (15 bis 18 Jahre) an den Folgen eines Unfalles.