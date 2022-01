Kleiner Tim (2) starb nach Sturz in kalten Teich

Mit Gesicht nach oben im Wasser getrieben

Doch es ging um den kleinen Tim. In einem unbeobachteten Moment schaffte es der Zweijährige zum umzäunten Fischteich und stürzte hinein – niemand kann sich erklären, wie er über den Zaun gelangen konnte. Als die Mutter das Fehlen des Kleinen bemerkte, fing sie sofort zu suchen an. „Tim war unauffindbar. Wir haben kein kleines Grundstück. Plötzlich sah meine Frau, dass der Bub im Teich liegt. Die Türe war aber versperrt“, sagt der Papa. Tim, der einen dicken Schneeanzug anhatte, trieb mit dem Gesicht nach oben in dem eiskalten Wasser. Seine ältere Schwester (16) sprang sofort in den Teich, brachte den Buben an Land.