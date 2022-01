Der Baum des Jahres hält sehr viel Stress aus

„Der Nadelbaum Rotföhre wächst bei uns in vielen der kleinen Bauernwälder, aber auch in den größeren Schutzwäldern oder auf den Arealen der Bundesforste“, sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Dass die Wahl heuer auf den robusten Baum mit den tief reichenden Wurzeln gefallen ist, sei kein Zufall: „Die Rotföhre ist sehr stresstolerant und gedeiht selbst an kargen Standorten. Sie braucht wenig Wasser und kommt mit extremen Bedingungen gut zurecht.“