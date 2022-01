Goodyear baut Reifen aus Soja, Reis & PET-Flaschen

Die Verwendung von Sojaöl in der Reifenherstellung sei eine bedeutende Innovation, welche Reifen selbst bei wechselnden Temperaturen flexibel halte. Die Nutzung von Sojabohnen als natürlichem Rohstoff ersetzt den Anteil von Produkten auf Erdölbasis. Während nahezu 100 Prozent der Proteine aus Sojabohnen in der Nahrungsmittel- und Agrarwirtschaft Verwendung finden, kann der Überschuss an Sojaöl in anderen Industrien zum Einsatz kommen.