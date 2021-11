Großer Test: Die besten Winterreifen für Ihr Auto

195/65 R15 91T: Vier Sieger bei den Kleinen

In einer der meistverkauften Winterreifendimensionen sind vier Modelle „sehr empfehlenswert“: Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 und Vredestein Wintrac. ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl: „Diese Produkte unterscheiden sich letzten Endes nur in Details. Ein Beispiel: Dunlop und Vredestein zeichnen sich durch besonders geringen Kraftstoffverbrauch aus, müssen im Gegenzug aber Goodyear den Vortritt lassen, wenn es um die Performance bei nasser Fahrbahn geht.“ Diese Unterschiede solle man nicht ignorieren, letztlich erhalte man jedoch mit jedem dieser Winterreifen ein in allen Kategorien sehr ausgewogenes Produkt.