Kampfanzug | Aprilscherz

Aprilscherz. Mit diesen zwei Nachrichten hätten wir nicht gerechnet: Bundeskanzler Karl Nehammer ist Corona-positiv! Er hat sich vermutlich bei einem Mitarbeiter seines Sicherheitsteams angesteckt. Ob auch die GECKO-Chefs, also der oben angesprochene Generalmajor Striedinger und die sogenannte „Chief Medical Officer“ (darf/muss man diesen Titel eigentlich gendern?) Katharina Reich, die Nehammer am Donnerstag bei der Pressekonferenz flankiert hatten, nun auch in Quarantäne müssen? Aber da kennen sich die Ober-GECKOS bei dem Regel-Wirrwarr vielleicht selbst nicht mehr aus… Die noch überraschendere Meldung steuerte der Chef der elektronischen Gesundheitsakte ELGA bei. Er teilte per Twitter mit, die technische Umsetzung der Impfpflicht (geplanter Termin: 1. Februar) sei frühestens am 1. April möglich. Und so titeln wir heute: „Impfpflicht wird zum Aprilscherz“. Zum Lachen ist dabei aber kaum jemandem zumute.