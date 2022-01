Unterschriften gegen neue Asylwerberunterkunft

„Keine forensische WG“

Obwohl das noch gar nicht in Stein gemeißelt ist. „Die Menschen, die zu uns kommen, werden vom Land zugeteilt. Es muss sich dabei nicht zwangsläufig um Syrer oder alleinstehende Personen handeln, es können ebenso gut Familien sein“, klärt Quartiergeberin Christine Prucha auf, die vorab entstandene Ängste aus der Welt schaffen will. „Wir eröffnen keine forensische WG, und unsere Bewohner werden – wie auch schon seit Jahren in unserem Haus in Altschwendt – von uns gemeinsam mit der Caritas betreut. Wir helfen bei Arztterminen und Behördengängen oder sorgen dafür, dass die Menschen Deutschkurse besuchen können. In anderen Zeiten könnte man etwaige Ängste wohl am besten mit einem Tag der offenen Tür zerstreuen, aber das ist in Pandemie-Zeiten leider unmöglich.“