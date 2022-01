Telefonbetrüger gaben sich als ihr Sohn aus

Eine gutgläubige Klagenfurterin wurde, wie jetzt bekannt wurde, das Opfer von dreisten Telefonbetrügern. Laut Polizei erhielt die 58-Jährige am 3. Jänner auf ihrem Smartphone eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. „Der oder die Unbekannte gab sich dabei als ihr Sohn aus“, so ein Polizist. Nach weiteren Nachrichten ersuchte der vermeintliche Sohn die Frau schließlich um die Begleichung einer offenen Rechnung in der Höhe von mehreren tausend Euro.