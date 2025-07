Petition zum Erhalt des Innsbrucker Flughafens

Nicht nur über die fehlende Flugverbindung nach Frankfurt wird seit Monaten debattiert, sondern auch das Angebot nach Wien, das ausgedünnt wurde, erregt die Gemüter in Innsbruck. So ist etwa die Maschine um 17.15 Uhr mittlerweile oftmals die letzte des Tages. Für Geschäftsreisende wie auch Reisende im öffentlichen Dienst und Interesse bedeutet dies, dass ein Aufenthalt in Wien nunmehr mit zumindest einer Nächtigung verbunden ist. Das führt in der Regel zu deutlichen Mehrkosten. Gemunkelt wird sogar, dass die Flugstrecke Innsbruck – Wien künftig noch weiter reduziert werden soll.