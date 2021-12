Rendi-Wagner will Neuwahlen im Frühjahr

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist bei einer Pressekonferenz am Samstag mit der türkis-grünen Bundesregierung hart ins Gericht gegangen. Diese habe aktuell „nur eine Existenzberechtigung: in dieser schwierigen Zeit weiteren Schaden von Österreich abzuwenden“, so Rendi-Wagner. Der designierte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) müsse rasch Antworten auf drängende Fragen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geben. Sobald die Infektionszahlen stabilisiert seien, solle die Regierung im Frühjahr „den Weg freimachen für Neuwahlen“, forderte die SPÖ-Chefin. Möglich wären diese im April.