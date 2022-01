Experte: „Impfpflicht nach Omikron neu bewerten“

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner hat in der Diskussion um die allgemeine Impfpflicht mit einer interessanten Aussage aufhorchen lassen. Wie er in der „ZiB 2“ am Dienstagabend betonte, soll die Bundesregierung nach Ende der Omikronwelle die geplante Impfpflicht ab 1. Februar „neu überdenken“. Auch eine mögliche vierte Impfung werde ihm zufolge höchstwahrscheinlich nicht mehr für alle notwendig sein.