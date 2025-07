Statt in Schule lernen junge Muslime in Moschee

Die Zahlen sind brandaktuell: Laut Statistik Austria beträgt die Abmeldequote von Muslimen für den Religionsunterricht in den Volksschulen in Oberösterreich 33 Prozent. Zum Vergleich: Bei den katholischen Schülern werden 1,14 Prozent vom regulären Religionsunterricht abgemeldet. ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger sieht darin ein riesiges Problem. Er erhielt von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) die Information, dass neun der 18 an Bundesschulen in Oberösterreich tätigen Islamlehrer im Ausland ausgebildet wurden. „Vorwiegend erfolgte das in der Türkei, in Serbien und Bosnien“, sagt Hiegelsberger.