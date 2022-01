Doskozil: „Sehe die Impfpflicht bröckeln“

Die ab 1. Februar vorgesehene Impfpflicht sorgt wieder einmal für Wirbel. Denn nachdem Epidemiologe Gerald Gartlehner am Dienstagabend in der „ZiB 2“ bereits ein Überdenken in den Raum gestellt hatte, meldete sich nun Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus dem Burgenland zu Wort. Er geht sogar so weit, die Impfpflicht auf Bundesebene bereits „bröckeln“ zu sehen. Und er kritisiert die Möglichkeit, sich durch die Bezahlung von Verwaltungsstrafen aus der Impfpflicht „rauszukaufen“.