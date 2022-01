Rendi-Wagner zu BP-Wahl: „Viele geeignete Köpfe“

In Koalition „regiert das Misstrauen“

Die Ausführungen Rendi-Wagners hörten sich wie die Skizzierung eines Wahlprogramms an, allerdings wurde bei der Sitzung kein Fahrplan für eine mögliche vorgezogene Nationalratswahl oder Personaldiskussionen besprochen. Einer entsprechenden Forderung von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer war im Vorfeld eine Absage erteilt worden. Völlig ausgespart wurde das Thema im Anschluss aber nicht: In der Koalition aus ÖPV und Grünen „regiert das Misstrauen“, so Rendi-Wagner. Es gebe „keine Stabilität“ in der Regierung und sprach inhaltliche Meinungsverschiedenheiten beim Straßenbau, in der Justiz sowie beim neuen U-Ausschuss zur Untersuchung von Korruption in der ÖVP.