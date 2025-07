Westjordanland: Palästinenser totgeprügelt

Zugleich haben radikale jüdische Siedler ihre Angriffe auf die Palästinenser im Westjordanland ausgeweitet. Immer wieder rücken sie mit Schusswaffen, Baseballschlägern und Steinen in palästinensische Dörfer vor, zünden Häuser und Autos an und setzen Felder und Olivenhaine in Brand. Das israelische Militär schreitet meist nicht ein und schützt die Angreifer eher noch.