Larissa Marolt darf diesmal die Böse sein

Das Model vom Klopeiner See spielt in der RTL-Soap „Unter uns“ die Intrigantin Fiona Jäger, die mit einer Familienreisegruppe ein übles Spiel treibt, immer im Zusammenspiel mit ihrem kriminellen Serienvater, „Unter uns“-Legende Rolf Jäger. „An Fiona begeistert mich, dass man nie weiß, was als Nächstes kommt“, freut sich Larissa. Die Dreharbeiten starten ab November in Köln. „Unter uns“ läuft dann Montag bis Freitag um 17.30 Uhr bei RTL.